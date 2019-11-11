Бюджет-2020 нардепы проголосуют 14 ноября — Разумков. Фото: VoxUkraine

https://racurs.ua/n129279-budjet-2020-nardepy-progolosuut-14-noyabrya-razumkov.html

Ракурс

Государственный бюджет на 2020 год будет проголосован в Верховной Раде на этой неделе.

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Голосование за соответствующий законопроект запланировано на 14 ноября. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков во время сегодняшнего согласительного совета.

Разумков обратился к комитету по вопросам бюджета с требованием завершить анализ проекта госбюджета на 2020 год с учетом всех предложений и предоставить свой вывод.

Спикер Рады уточнил, что бюджет будет проголосован во втором чтении. Голосование в первом чтении состоялось еще 18 октября.

В начале ноября Кабинет министров представил проект государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению. Документ учитывает макроэкономический прогноз правительства относительно курса национальной валюты. Изначально в бюджете закладывался курс на уровне 28,2 грн за долл. Новый прогноз равен 27 грн за долл.

Уточним, что проект госбюджета составляет Министерство финансов, затем документ утверждает правительство и после этого он выносится на голосование в парламент. Рада рассматривает госбюджет в трех чтениях, при этом правки в документ вносятся между первым и вторым чтением. Госбюджет считается принятым, если за него проголосуют депутаты в третьем чтении, подпишут спикер ВР и президент и он будет опубликован в официальной прессе.

Как ранее сообщал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Кабмину сократить на 10% расходы на государственный аппарат в проекте госбюджета на следующий год.