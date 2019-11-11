Зеленский вынесет на референдум вопрос продажи земли иностранцам. Фото:

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, записал видео к украинцам, в котором рассказал о земельной реформе.

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Зеленский пояснил, что право продавать и покупать землю смогут только граждане Украины и украинские компании, которые основаны исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это даст согласие народ Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе о рынке земли. Об этом говорится в видео, которое обнародовал Офис президента в YouTube.

Президент заявил, что статья Конституции о том, что земля является объектом права собственности украинского народа, не соответствует действительности.

Сегодня, как и все предыдущие годы, украинцы на самом деле не являются полноценными хозяевами своей земли. Государство не предоставило им такой возможности. Не создало условий для того, что украинец мог развивать хозяйство на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что вскоре парламент рассмотрит и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума.

Сегодня утром на заседании Согласительного совета лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко инициировала голосование относительно снятия с рассмотрения законопроекта о рынке земли в Украине, который внесен в повестку дня сессии. Эту инициативу не поддержали представители фракций и депутатских групп.

Напомним, 10 ноября селяне начали масштабные акции протеста «Нет распродаже Украины!», которые происходят на главных автомагистралях. Активисты требуют отозвать оба законопроекта (№ 2178, № 2178−10), поскольку, по их мнению, они направлены на «полную олигархизацию аграрного сектора и тотальное уничтожение малого и среднего фермера».