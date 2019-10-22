Рынок земли в Украине. Фото: Needpix

https://racurs.ua/2469-rynok-zemli-v-ukraine-komu-vygoden-moratoriy.html

Ракурс

В пятницу, 18 октября, в Верховной Раде случился скандал. Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики должен был рассмотреть законопроекты, касающиеся аграрной реформы (а таких насобиралось аж 11 штук), и рекомендовать парламенту принять за основу один из них. Заседание первоначально было назначено на послеобеденное время, но неожиданно было перенесено на утро. И на этом заседании за основу было рекомендовано принять кабминовский законопроект о рынке земли в Украине №2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

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«Как можно рассмотреть 11 законопроектов за 8 минут?!» — возмущалась в парламентских кулуарах нардеп Юлия Тимошенко, которая, как известно, выступает категорически против продажи земли, считая, что вопрос внедрения рынка земли в Украине нужно вынести на референдум. И она все-таки добилась того, что рассмотрение законопроекта было отложено, предположительно, на следующую пленарную неделю.

Рынок земли в Украине: Родину нельзя продавать!

Тимошенко и другие противники свободного рынка земли в Украине не зря говорят о референдуме: последние социологические исследования (например, опрос Социологической группы «Рейтинг») показывают, что за референдум выступают 74% украинцев. 58% опрошенных, то есть больше половины, уверены, что сельскохозяйственная земля должна принадлежать государству.

А теперь смотрите: на фоне эдакого всенародного недоверия к самой идее продажи земли, подогреваемого политиками, вдруг — некое закрытое, тайное и внезапное заседание парламентского комитета, продвигающее законопроект, открывающий рынок земли в Украине? Если учесть тот факт, что нынешний парламент таковым можно назвать только номинально, потому что послушное монобольшинство легко примет любой закон, это попахивает «зрадой» и заговором. «Они продают Родину! Неньку — в руки олигархов! Или иностранцев!» — вот о чем кричат популисты от политики, и, что интересно, в этом вопросе патентованные «националисты» и ватно-сепарные политики, ностальгирующие по империи, проявляют трогательное единодушие: ни пяди родной земли!

Что можно сказать? Ситуация с послушным парламентским большинством убивает на корню саму идею парламентаризма, но если большинство оперативно проголосует за законопроект №2178, это будет… отлично! Потому что это очень толковая инициатива.

Рынок земли в Украине: земля — крестьянам?

Сначала немного истории вопроса. В 2000 году в Украине была проведена земельная реформа: 28 млн земельных паев были распределены между 7 млн жителей сел. В октябре 2001-го Рада приняла новый Земельный кодекс, закрепивший права крестьян на владение землей. Паи отдавались им в частную собственность, но… 1 января 2002 года был введен запрет на продажу земли.

«Предполагалось, что это будет временный акт, который позволит подготовить соответствующую законодательную базу для формирования полноценного рынка земли в Украине, — говорится в пояснительной записке к законопроекту №2178. — Вместо этого Верховная Рада Украины несколько раз продлевала срок действия запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения».

Время шло, Рада все продлевала и продлевала мораторий. В последний раз это было сделано в конце прошлого года, и запрет на продажу был продлен до января будущего, 2020-го.

Сегодня в собственности граждан Украины находится 30,7 млн га сельскохозяйственных земель, то есть 74% всех сельскохозяйственных площадей в стране, сказано в записке Кабмина. Из них 23,1 млн га — пашня, что составляет 83,5%. Это частная собственность. Но продать ее невозможно — можно только сдать в аренду.

Рынок земли в Украине: агрокороли родом из США, Новой Зеландии и… России

Популисты, расписывающие ужасы «продажи Родины», пугают граждан Украины тем, что придут некие страшные олигархи и (вообще ужас!) богатые иностранцы и скупят всю нашу землю, образуя некие «удельные княжества», огромные личные угодья. Но поздно утирать слезы рушныком: такие удельные княжества давно существуют. Правда, называются они агрофирмами и землю всего лишь арендуют.

Многие слышали, например, об агрофирме «Свитанок», принадлежащей супругам Татьяне и Андрею Засухам. Эта пара арендует около 45 тыс. га земли в Киевской и Житомирской областях у 13 тыс. арендодателей. Или вот хоть взять одного из кандидатов в президенты на нынешних выборах Аркадия Корнацкого — у него удел поменьше, его ООО «Агрофирма Корнацких» арендует «всего» 16 тыс. га в Николаевской области. И, между прочим, это еще «помещики» средней руки, просто они на слуху из-за того, что время от времени балуются политикой.

Специализированный агропортал «Латифундист» составил рейтинг самых крупных агрофирм Украины. По их данным, первое место занимает агрохолдинг UkrLandFarming, который арендует 670 тыс. га в 23 областях. Владелец — 45-летний миллиардер Олег Бахматюк, украинец.

Ровесник Бахматюка Андрей Веревский, возглавляющий второй по величине агрохолдинг «Кернел Групп», арендует 422 тыс. га земли. Холдинг — один из главных поставщиков подсолнечного масла на международный рынок. Глава холдинга тоже украинец.

А вот дальше интересно. New Century Holding (NCH), третий агрогигант, 400 тыс. га в аренде, пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник. Владельцы — живущий в Колумбии американец Джорж Рор и еще один американец Морис Табачник. Что скажут на это наши патриоты, ратующие за мораторий и против рынка земли в Украине, то есть «ни пяди родной земли»? Ну да, земля в аренде, но об этом мы еще поговорим.

Они не единственные иностранцы среди наших «лендлордов». Вместе с отечественными агрокоролями Юрием Косюком, Иваном Гутой и Клавдией Гутой, Виктором Иванчиком и Валерием Коротковым, Юрием Журавлевым, Николаем Толмачевым среди топовой десятки шестое место занимает холдинг «Украинские аграрные инвестиции», самым крупным акционером которого является инвестиционная компания «Ренессанс Групп». Управляющий партнер — 59-летний новозеландский предприниматель Стивен Дженнингс.

И еще немного об иностранцах и гражданах Украины. Восьмую ступеньку рейтинга занимает холдинг HarvEast. Его акционеры — группы «СКМ» (Ринат Ахметов) и «Смарт-Холдинг» (Вадим Новинский). Да-да, тот самый депутат Новинский, который регистрирует в Раде законопроекты об особом статусе Донбасса. И который до 2012 года был российским гражданином. Точнее, даже российским олигархом. Потом он получил гражданство от четвертого президента Януковича по ходатайству будущего пятого президента Порошенко. И сейчас благополучно депутатствует в украинском парламенте.

Интересно, что же депутат Новинский думает о рынке земли в Украине? Открываем новости — о, да он тоже предлагает сохранить мораторий на отчуждение земли сельхозназначения «до момента проведения всенародного референдума». Читай — никогда. «Прежде чем принимать решение об отмене моратория, давайте спросим украинский народ, которому принадлежит земля и ее недра, о том, какой он видит судьбу земель сельхозназначения — будет ли приоритетом развитие мелкого и среднего фермерства или укрупнение земель в руках больших собственников», — вещает в интервью г-н Новинский, который сам является одним из самых крупных аграрных королей.

Как задавить фермера-единоличника

Их, аграрных королей, вполне устраивает ситуация, когда рынок земли в Украине закрыт. Им не нужно покупать земли — ведь их можно арендовать у крестьян за сущие копейки. Давайте разберемся, почему. Во-первых, паи, выделенные крестьянам, по меркам современного аграрного производства совсем небольшие — от 2 до 5 га в среднем. На такой территории трудно развернуть прибыльное современное хозяйство.

Сделаем лирическое отступление. Один знакомый фермер, который сегодня предпочитает зарабатывать за границей на стройках, рассказывал, что когда в 2009-м в Украине собрали рекордный урожай зерновых, это поставило мелких и средних фермеров на грань разорения. Цены на пшеницу упали, и крупные компании выкупали урожай ниже себестоимости. Если у фермера нет возможности ссыпать свою пшеницу в элеватор (а с ними в стране напряженка), то у него остается два пути — либо сразу продать, либо сгноить в сарае. Приходится продавать. Здесь надо также учитывать, что мелкий фермер живет сезонными кредитами: весной взял деньги на удобрения, солярку и прочее, осенью собрал урожай, погасил кредит, на разницу — живет. До следующей весны.

Крупным агрохолдингам несложно задавить мелкого фермера, выдавить его из села, а его пай, который, как чемодан без ручки, и тащить сложно, и бросить жалко, — арендовать. По свежим данным фонда «Демократические инициативы», лишь половина владельцев паев (точнее, 48%) обрабатывает свою землю. А почти половина из них производит на своих гектарах продукцию для личного употребления.

Арендная плата зависит от рыночной стоимости

Что касается арендной платы, то она немного выросла за последний год, и средняя цена сейчас — чуть больше 1500 грн за гектар. Разумеется, цифра эта разнится в зависимости от местности, качества земли. Самая дорогая земля — в благодатных Черкасской и Полтавской областях (соответственно 3500 и почти 3000 за гектар), самая дешевая — в Запорожской, Херсонской и Закарпатской областях, где она не дотягивает до 1000 грн. Причем аренда государственной земли обходится арендаторам почти в два раза дороже. Надо полагать, это как раз связано с «чересполосицей» на частных полях.

Отметим также, что арендная плата напрямую зависит от рыночной стоимости земли. Нет рыночной стоимости — и аренда дешевая. Таким образом, отсутствие рынка земли в Украине напрямую выгодно крупным агрохолдингам, а мелких и средних фермеров невозможность расширить свои участки до размеров, позволяющих вести на них рентабельное хозяйство, ставит на грань разорения, и они вынуждены отдавать землю в аренду, а сами — работать на ней в качестве наемных рабочих либо уезжать из села на заработки.

Хотя, как, снова-таки, свидетельствуют соцопросы, продавать землю на самом деле настроены не более 10% крестьян.

И еще один момент — отсутствие рынка земли в Украине позволяло на протяжении многих лет творить черные беззаконные махинации с этой самой землей. Крестьянам затягивали выдачу документов на их паи на годы, паи выдавали левым людям, потом эту землю быстро выводили из реестра сельскохозяйственной и перепродавали под застройку. Одним словом, при отсутствии белого рынка можно выстроить такой мутный черный, что страшно становится.

Надеюсь, мы привели достаточно аргументов в пользу открытия рынка земли в Украине. В следующем материале расскажем, как работает этот рынок в других странах и что, собственно, предлагает украинцам Кабинет министров.