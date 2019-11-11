Зеленський винесе на референдум питання продажу землі іноземцям. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n129278-referendum-pro-prodaj-zemli-inozemcyam-poobicyav-provesty-zelenskyy-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, записав відео до українців, в якому розповів про земельну реформу.

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Зеленський пояснив, що право продавати та купувати землю матимуть лише громадяни України та українські компанії, які засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це дасть згоду народ України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститися у законі про ринок землі. Про це йдеться у відео, яке оприлюднив Офіс президента в YouTube.

Президент заявив, що стаття Конституції про те, що земля є об'єктом права власності українського народу, не відповідає дійсності.

Сьогодні, як і всі попередні роки, українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі. Держава не надала їм такої можливості. Не створила умови для того, що українець міг розвивати господарство на своїй землі. Українці не можуть продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення, — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що незабаром парламент розглядатиме та прийме закон, який чітко встановить види та механізми референдуму.

Сьогодні вранці на засіданні Погоджувальної ради лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко ініціювала голосування щодо зняття з розгляду законопроекту щодо ринку землі в Україні, який внесений до порядку денного сесії. Цю ініціативу не підтримали представники фракцій та депутатських груп.

Нагадаємо, 10 листопада селяни розпочали масштабні акції протесту «Ні розпродажу України!», які відбуваються на головних автомагістралях. Активісти вимагають відкликати обидва законопроекти (№ 2178, № 2178−10), оскільки, на їхню думку, вони спрямовані на «повну олігархізацію аграрного сектору і тотальне знищення малого та середнього фермера».