Погоджувальна рада парламенту вирішує долю законопроекту про ринок землі. Фото: finbalance.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129269-pogodjuvalna-rada-parlamentu-vyrishuie-dolu-zakonoproektu-pro-rynok-zemli-v-ukrayini-translyaciya.html

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У Києві 11 листопада зібралася Погоджувальна рада Верховної Ради.

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Депутати сьогодні вирішать, чи ставити на розгляд парламенту проект закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким відкривається ринок землі.

Ухвалення цього закону дозволить провести парламентські слухання, щодо земельної реформи, які призначені на грудень 2019 року.

Сьогодні вранці селяни розпочали масштабні акції протесту «Ні розпродажу України!», які відбуваються на головних автомагістралях. Зокрема, представники «Всеукраїнської Аграрної Ради» та Національного корпусу заблокували рух дорогою у селі Малі Підгірці у Львівській області. Активісти вимагають відкликати обидва законопроекти (№ 2178, № 2178−10), оскільки, на їхню думку, вони спрямовані на «повну олігархізацію аграрного сектору і тотальне знищення малого та середнього фермера».

Нагадаємо, 10 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада України розгляне законопроект про ринок землі 12 листопада.