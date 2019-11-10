Закон про ринок землі розглянуть 12 листопада. Фото: Район Шацьк

https://racurs.ua/ua/n129247-arahamiya-povidomyv-koly-rada-rozglyane-zakonoproekt-pro-rynok-zemli.html

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Верховна Рада України наступного вівторка розгляне законопроект про ринок землі.

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Крім того, наступного тижня народні депутати розглянуть проект закону про державний бюджет України на 2020 рік. Ці важливі законопроекти розглянуть у парламенті у вівторок та четвер. Про це 10 листопада повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє «РБК-Україна».

На наступному пленарному тижні на вівторок в порядку денному ринок землі. У четвер буде розглядатися Держбюджет, — заявив Арахамія.

Крім того, нардеп додав, що не бачить причин зміни особового складу Кабінету міністрів України у найближчому майбутньому, оскільки уряду «надали один рік імунітету фактично».

Нагадаємо, 18 жовтня комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики провів засідання, за результатами якого прийнято рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу один із основних законопроектів, який стосується земельної реформи.

Українська влада пропонує скасувати мораторій на продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Розроблений урядом законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі.