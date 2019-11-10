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Ракурс
Закон о рынке земли рассмотрят 12 ноября. Фото: Район Шацк

Арахамия сообщил, когда Рада рассмотрит законопроект о рынке земли

10 ноя 2019, 13:41
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Верховная Рада Украины в следующий вторник рассмотрит законопроект о рынке земли.

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Кроме того, на следующей неделе народные депутаты рассмотрят проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. Эти важные законопроекты рассмотрят в парламенте во вторник и четверг. Об этом 10 ноября сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает «РБК-Украина».

На следующей пленарной неделе на вторник в повестке дня рынок земли. В четверг будет рассматриваться Госбюджет, — заявил Арахамия.

Кроме того, нардеп добавил, что не видит причин смены личного состава Кабинета министров Украины в ближайшем будущем, поскольку правительству «предоставили один год иммунитета фактически».

Напомним, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики провел заседание, по результатам которого принято решение рекомендовать парламенту принять за основу один из основных законопроектов, который касается земельной реформы.

Украинские власти предлагают отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. Разработанный правительством законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Источник: Ракурс


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