Франція оголосила надзвичайний кліматичний стан. Фото: zoom.ru

https://racurs.ua/ua/n129246-vlada-franciyi-ogolosyla-v-krayini-klimatychnyy-nadzvychaynyy-stan.html

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Франція оголосила екологічний та кліматичний надзвичайний стан.

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Вчора, 9 листопада, в країні набув чинності закон про енергетику та клімат, яким було оголошено екологічний та кліматичний НС. Закон передбачає, що до 2022 року у Франції повинні бути закриті всі вугільні електростанції. Про це повідомляє DW.

Крім того, до 2030 року повинна зменшитися використання викопного пального на 40%. Крім того, на 10 років перенесли заплановане на 2025 рік зменшення сектору атомної енергетики.

Нове законодавство передбачає активне розширення біогазової енергетики та введення в дію поступової програми оновлення енергопостачання житлового сектору Франції. Очікується, що щороку в країні оцінюватимуть енергоспоживання житлових приміщень й вартості ремонту тих будівель, які споживають занадто багато тепла.

Нагадаємо, у серпні в ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище і закликали лідерів світових країн врятувати планету. Виявилося, що липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії, а 2015−2019 роки відзначають, як найбільш спекотні за всю історію метеорологічних спостережень.

Тільки у липні цього року в Гренландії розтануло 179 млрд т льоду, а пожежі на Алясці, Сибіру, ​​в Канаді, Амазонії і за полярних кругом в Гренландії привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.