Партія «Слуга народу» проводить з’їзд у Києві. Фото: sluga-narodu.com

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Партія «Слуга народу» 10 листопада зібралася на з’їзд у Києві.

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Провладна політична сила проводить свій з’їзд у виставковому центрі «Парковий». Очікується, що сьогодні оберуть нового голову політсили. Наразі партію «Слуга народу» очолює голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше заявляв, що має намір скласти повноваження голови партії на її найближчому з’їзді, оскільки не може поєднувати цю посаду з роботою в парламенті.

Очікується, що сьогодні «слуги народу» відзвітують за рік роботи. Крім того, на з’їзді розглянуть кадрові та організаційні питання й обговорять місцеві вибори в Україні.

У політсилі заявили, що прибуття президента України Володимира Зеленського на з’їзд партії «Слуга народу» не очікується.

Нагадаємо, 28 жовтня відбулося засідання фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді. Говорили політики про субвенції для Донбасу табунт мажоритарників у парламенті.