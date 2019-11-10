ЄС не може пообіцяти Україні членство, – заявив Кулеба. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n129244-brussel-narazi-ne-moje-poobicyaty-ukrayini-chlenstvo-v-ies-kuleba-video.html

Ракурс

Членство в Європейському Союзі наразі Україні не можуть пообіцяти європейські партнери.

Loading...

Якщо українська влада продовжить покращувати зв’язки з Європою, зокрема залучати європейський бізнес та збільшувати кількість лоукостів в європейські міста, то в цьому разі членство «прийде само собою». Про це заявив віце-прем'єр-міністр країни з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі «5 каналу».

Я розумію, що ми зараз не отримаємо від ЄС ані гучних обіцянок, ані якихось великих, масштабних проектів. Стратегія в тому, щоб крок за кроком відкривати «вікна», запускати більше українського бізнесу туди, залучати більше європейського бізнесу сюди. Більше лоукост-перельотів між різними містами України і ЄС. Більше міжлюдських контактів. І тоді членство в ЄС прийде саме собою, — пояснив Кулеба.

За словами урядовця, Кабінет міністрів України хоче за найближчих п’ять років досягти відповідності економічним критеріям для вступу в Європейський Союз.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна обов’язково стане членом Альянсу. Він зазначив, що про це була укладена домовленість ще під час саміту в Бухаресті в 2008 році.