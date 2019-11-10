ЕС не может обещать Украине членство, – заявил Кулеба. Фото: dsnews.ua

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Членство в Европейском союзе пока Украине не могут пообещать европейские партнеры.

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Если украинские власти продолжит улучшать отношения с Европой, в частности привлекать европейский бизнес и увеличивать количество лоукостов в европейские города, то в этом случае членство «придет само собой». Об этом заявил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире «5 канала».

Я понимаю, что мы сейчас не получим от ЕС ни громких обещаний, ни каких-то больших, масштабных проектов. Стратегия в том, чтобы шаг за шагом открывать «окна», запускать больше украинского бизнеса туда, привлекать больше европейского бизнеса сюда. Больше лоукост-перелетов между различными городами Украины и ЕС. Больше межчеловеческих контактов. И тогда членство в ЕС придет само собой, — пояснил Кулеба.

По словам чиновника, Кабинет министров Украины хочет за ближайшие пять лет достичь соответствия экономическим критериям для вступления в Европейский Союз.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членомАльянса. Он отметил, что об этом была заключена договоренность еще во время саммита в Бухаресте в 2008 году.