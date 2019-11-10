В Конгрессе хотят заслушать показания Хантера Байдена. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n129243-impichment-trampa-respublikancy-hotyat-vyzvat-v-kongress-dlya-pokazaniy-gantera-baydena.html

Ракурс

Хантер Байден, сын политика-демократа Джо Байдена, может дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Loading...

Услышать показания Байдена-младшего хотят представители Республиканской партии. Также в Конгресс хотят пригласить для показаний чиновника, который пожаловался на разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fох News, ссылаясь на официальный документ.

Кроме того, конгрессмены хотят заслушать показания американки украинского происхождения Александры Лачуги, которая в 2016 году работала в Национальном комитете демократов и была привлечена к предвыборной кампании Хиллари Клинтон. СМИ пишут, что этот человек стремился заручиться поддержкой посольства Украины в США, чтобы получить компромат на Трампа.

Кроме того, республиканцы могут вызвать в Конгресс бывшего компаньона Хантера Байдена Девона Арчера, исследовательницу фирмы Fusion GPS Нелли Ор, которая выступала против Трампа. В провластной партии настаивают, что стоит рассекретить имя чиновника, который написал жалобу на Трампа.

Напомним, в сентябре в Соединенных Штатах Америки разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. Американский лидер якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Хантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования.

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки 31 октября принял резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. голосовали исключительно против.