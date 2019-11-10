Лесные пожары угрожают студии Warner Bros. Фото: peakpx.com

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Киностудии Warner Bros. угрожает мощный лесной пожар, охвативший часть американского штата Калифорния.

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Власти штата не объявляли эвакуацию на территории студии, но администрация «Уорнер Бразерс» уже эвакуировала персонал. Сейчас пожарные пытаются не дать огню достичь территории студии, сдерживают пожар. Об этом сообщает Los Ahgeles Times.

Спасательные службы привлекли к борьбе с огнем в районе киностудии 230 человек, два пожарных самолета и пять вертолетов. Накануне вечером ветер был минимальным и огонь пока не угрожает зданиям не было.

Во время тушения пожара пострадал спасатель, который получил травмы конечностей и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Информации о других пострадавших не поступало.

Напомним, в конце октября на юго-востоке штата Калифорния объявили экстремальный режим пожарной опасности. Оказалось, что сильные пожары распространяются благодаря погодным условиям, которых до сих пор не было в истории США. Речь идет о сочетании ветреной погоды и низкой влажности. Скорость ветра составляет в среднем 31,3 м/с, местами 35,7 м/с.