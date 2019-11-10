Лісові пожежі загрожують студії Warner Bros. Фото: peakpx.com

https://racurs.ua/ua/n129242-studiu-warner-bros-evakuuvaly-cherez-masshtabni-lisovi-pojeji-v-kaliforniyi-video.html

Ракурс

Кіностудії Warner Bros. загрожує потужна лісова пожежа, яка охопила частину американського штату Каліфорнія.

Loading...

Влада штату не оголошувала евакуацію на території студії, але адміністрація «Ворнер Бразерс» вже евакуювала персонал. Наразі пожежники намагаються не дати вогню досягти території студії, стримують пожежу. Про це повідомляє Los Ahgeles Times.

Рятувальні служби залучили до боротьби з вогнем у районі кіностудії 230 осіб, два пожежних літаки та п’ять гелікоптерів. Напередодні ввечері вітер був мінімальним і вогонь наразі не загрожує будівлям не було.

Під час гасіння пожежі постраждав рятувальник, який дістав травми кінцівок і був госпіталізований. Наразі його життю нічого не загрожує. Інформації про інших постраждалих не надходило.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на південному сході штату Каліфорнія оголосили екстремальний режим пожежної небезпеки. Виявилося, що сильні пожежі поширюються завдяки погодним умовам, яких досі не було в історії США. Йдеться про поєднання вітряної погоди і низької вологості. Швидкість вітру складає в середньому 31,3 м/с, подекуди 35,7 м/с.