Синоптики попередили про сильні тумани. Фото: goodfon.ru

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Синоптики попередили про сильні тумани в Україні у неділю, 10 листопада.

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Тумани очікуються по всій території держави. Вони утримаються до кінця першої половинидня. Видимість погіршиться до 200−500 м. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

У Київській міській державній адміністрації порадили водіям бути обережними на дорогах. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху та увімкнути протитуманні фари спільно з ближнім світлом.

За кермом варто тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями й уникати під час руху різких маневрів. У разі зупинки потрібно увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, погода в Україні 10 листопада очікувалася без істотних опадів на більшості території. Гідрометцентр сьогодні обіцяв у Карпатах та західних областях дощі. Температура повітря вдень становитиме 12−15°, на півдні — до 19° вище нуля.