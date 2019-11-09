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На заході України 10 листопада очікуються дощі, фото: «Ракурс»
Погода в Україні на 10 листопада: на заході вдень можливі дощі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n129224-pogoda-v-ukrayini-na-10-lystopada-na-zahodi-vden-mojlyvi-doschi-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 10 листопада буде без істотних опадів на більшості території, за винятком Карпат та західних областей, де вдень можливі дощі.
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У нічні та ранкові години на Правобережжі видимість погіршуватимуть тумани. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Температура повітря вночі становитиме 6−11°, вдень — 12−15°, на півдні — до 19°.
В Києві 10 листопада істотні опади не очікуються. Температура повітря вночі складе 9 -11°, вдень — 12−14°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
У Львові ніч мине без істотних опадів, вдень синоптики прогнозують дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7−9°, вдень піднімуться до 12−14°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
В Одесі істотні опади також не очікуються. Температура вночі становитиме 9−11°, вдень — 17−19°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
У Дніпрі метеорологи істотних опадів також не прогнозують. Вночі температура повітря опуститься до 8−10°, вдень підніметься до 14−16°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
У Харкові доба мине без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
На Закарпатті вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме 7−9°, вдень — 12−14°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 10 листопада буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення, здебільшого в другій половині дня.
Нагадаємо, синоптики очікують, що в листопаді середня місячна температура повітря становитиме 0−7° тепла.
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