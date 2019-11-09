Війна на Донбасі розпочалася в 2014 році, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/ua/n129223-konflikt-na-donbasi-76-jyteliv-ordlo-vvajaut-vnutrishnim-opytuvannya.html

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Війну на Донбасі 76% жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вважають внутрішнім українським конфліктом.

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«Повністю згодні» з цим твердженням 35,6% опитаних, «швидше згодні» 40,5%. Про це свідчать результати опитування проведеного українськими соціологами в ОРДЛО, повідомляє видання «Дзеркало тижня».

«Швидше не згодні» з цим 14,1% учасників опитування, ще 9,3% повністю не погоджуються з таким твердженням.

Також 44,9% опитаних «абсолютно не згодні» з твердженням, що біля витоків війни на Донбасі стояли проросійські угруповання та Москва. Ще 45,1% респондентів «швидше не згодні» з цим.

Повністю підтримують це твердження 3,1% учасників опитування, «швидше згодні» 6,4%.

Опитування проводилося на тимчасово окупованих територіях Донбасу з 7 по 31 жовтня. В ОРЛО були опитані 800 респондентів, в ОРДО — 806.

Похибка становить не більше 3,2%.

Нагадаємо, це опитування також показало, що 96% жителів тимчасово окупованих територій покладають вину за початок конфлікту на Донбасі на постмайданну українську владу.