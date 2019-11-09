Война на Донбассе началась в 2014 году, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/n129223-konflikt-na-donbasse-76-jiteley-ordlo-schitaut-vnutrennim-opros-infografika.html

Ракурс

Войну на Донбассе 76% жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей считают внутренним украинским конфликтом.

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«Полностью согласны» с этим утверждением 35,6% опрошенных, «скорее согласны» 40,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским социологами в ОРДЛО, сообщает издание «Зеркало недели».

«Скорее не согласны» с этим 14,1% участников опроса, еще 9,3% полностью не согласны с таким утверждением.

Также 44,9% опрошенных «совершенно не согласны» с утверждением, что у истоков войны в Донбассе стояли пророссийские группировки и Москва. Еще 45,1% респондентов «скорее не согласны» с этим.

Полностью поддерживают это утверждение 3,1% участников опроса, «скорее согласны» 6,4%.

Опрос проводился на временно оккупированных территориях Донбасса с 7 по 31 октября. В ОРЛО были опрошены 800 респондентов, в ОРДО — 806.

Погрешность составляет не более 3,2%.

Напомним, этот опрос также показал, что 96% жителей временно оккупированных территорий возлагают вину за начало конфликта на Донбассе на постмайданную украинскую власть.