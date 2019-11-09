На участке №3 началось разведение войск, фото: пресс-служба ООС

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Ракурс

В районе населенных пунктов Петровское и Богдановка украинские военнослужащие и российско-окупационные войска запустили сигнальные ракеты, что свидетельствует о начале розвелення войск.

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Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В 12.01 были запущены белые ракеты с обеих сторон.

В 12.10 оккупанты запустили повторный сигнал зеленой ракетой.

В 15.15 повторный сигнал зеленой ракетой подала украинская сторона.

В 12.20 началось разведение войск и средств.

Отмечается, что украинские военнослужащие на участке разведения № 3 отойдут на 1 км на заранее оборудованные позиции.

Будут отведены 42 военнослужащие ВСУ, три боевые бронированные машины, а также 48 единиц стрелкового оружия.

Процесс верифицируют представители СММ ОБСЕ и украинские военнослужащие из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Процесс отвода происходит зеркально с обеих сторон и продлится три дня. После этого на определенном участке начнется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Напомним, разведение войск у Петровского должно было начаться вчера, однако было сорвано боевиками. Поэтому его начало отложили на сутки.