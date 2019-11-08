Разведение возле Петровского: боевики сорвали процесс, его перенесли на 9 ноября, фото — "Вчасно"

https://racurs.ua/n129180-razvedenie-vozle-petrovskogo-boeviki-sorvali-process-ego-perenesli-na-9-noyabrya.html

Ракурс

Разведение сил и средств у Петровского в Донецкой области отложили на субботу, 9 ноября.

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Так решила трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Планируется, что войска и средства ВСУ и боевиков начнут отходить со своих позиций в 12.00.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал пресс-службе этой организации, что начало отвода согласовали с так называемой властью ДНР-ЛНР.

Украинская сторона была готова к разведению на так называемом участке № 3 уже сегодня. На утреннем брифинге 8 ноября командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в 12.00 Киев намерен запустить белую сигнальную ракету, которая означала бы приглашение к началу отвода в районе населенных пунктов Богдановка — Петровское.

Эту дату определили, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке, которое зафиксировали 30 октября. После семидневного режима тишины украинские войска были готовы к разведению.

Но боевики сегодня не подтвердили готовность, хотя 4 ноября около Золотого они начали процесс первыми. Кравченко утверждает, что украинская сторона готова к разведению войск, но только при условии зеркальных действий.

Напомним, что ранее Киев выполнил условие о разведении войск у Станицы Луганской и Золотого. Проведение этого процесса требовала Москва, соглашаясь на так называемый «нормандский саммит». Позже пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что утверждать о проведении встречи лидеров Франции, ФРГ, Украины и России в 2019 году еще рано.