Россия обвиняет еще одного гражданина Украины в нападении на свое посольство в Киеве

Акция у посольства России в Киеве, фото: Igor Chernoknizhniy

https://racurs.ua/n129179-rossiya-obvinyaet-esche-odnogo-grajdanina-ukrainy-v-napadenii-na-svoe-posolstvo-v-kieve.html

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Россия обвиняет гражданина Украины Романа Рагозина в причастности к нападению на свое посольство в Киеве 6 марта 2016 года.

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Следственный комитет РФ утверждает, что Рагозин принимал в этом инциденте «активное участие». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российские правоохранительные органы заочно предъявили Рагозину подозрение в «нападении на лиц или учреждения, которые имеют международную защиту, совершенном с целью провокации войны или осложнения международных отношений» (ч. 2, ст. 360 Уголовного кодекса РФ).

Соответствующая статья российского Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее Россия в связи с этим инцидентом также выдвинула обвинения еще двум гражданам Украины — Ирме Крат и Владимиру Кошовенко, которых объявили в международный розыск.

Осенью прошлого года в Москве задержали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Он находился в России в розыске в связи с другим инцидентом у российского посольства в Киеве — 14 июля 2014 года Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной Рады, бросил в посольство РФ камень.

Дело Рудьковского еще рассматривает российский суд, он находится под стражей.