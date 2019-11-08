Росія звинувачує ще одного громадянина України в нападі на своє посольство в Києві

Акція біля посольства Росії в Києві, фото: Igor Chernoknizhniy

https://racurs.ua/ua/n129179-rosiya-zvynuvachuie-sche-odnogo-gromadyanyna-ukrayiny-v-napadi-na-svoie-posolstvo-v-kyievi.html

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Росія звинувачує громадянина України Романа Рагозіна в причетності до нападу на своє посольство в Києві 6 березня 2016 року.

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Слідчий комітет РФ стверджує, що Рагозін брав у цьому інциденті «активну участь». Про це повідомляє прес-служба відомства.

Російські правоохоронні органи заочно висунули Рагозіну підозру в «нападі на осіб чи установи, які мають міжнародний захист, вчиненому з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин» (ч. 2, ст. 360 Кримінального кодексу РФ).

Відповідна стаття російського Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше Росія у зв’язку з цим інцидентом також висунула звинувачення ще двом громадянам України — Ірмі Крат та Володимиру Кошовенку, котрих оголосили в міжнародний розшук.

Восени минулого року в Москві затримали колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського. Він перебував у Росії в розшуку у зв’язку з іншим інцидентом біля російського посольства в Києві — 14 липня 2014 року Рудьковський, який тоді був депутатом Верховної Ради, кинув у посольство РФ камінь.

Справу Рудьковського досі розглядає російський суд, він перебуває під вартою.