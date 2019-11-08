Російські блазні Незлобін і Свєтлаков відвідали «Лігу сміху» Зеленського після насміхань з України, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n129178-rosiyski-blazni-nezlobin-i-svietlakov-vidvidaly-ligu-smihu-zelenskogo-pislya-nasmihan-z-ukrayiny.html

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Російські коміки Олександр Незлобін і Сергій Свєтлаков відвідали «Лігу сміху» після насміхань з України.

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Артисти спостерігали за концертом з глядацького залу. Про це повідомляє «Главком».

Фінал ювілейного сезону «Ліга сміху 2019» відбувся 7 листопада у Міжнародному центрі культури і мистецтв. Російські зірки прибули майже інкогніто, оскільки не афішували свій приїзд на територію України. У соцмережах екс-резидентів Comedy також немає згадки про те, що вони мають намір відвідати українську «Лігу сміху».

В ЗМІ не підтвердили інформацію про те, чи могли артисти відвідувати анексований Крим через російські КПП, що є незаконним.

Коміки відзначались не раз негативними заявами щодо нашої держави. Сергій Свєтлаков в 2009 році запропонував забрати в України Крим. Незлобін не так давно жартував про те, що Україна є «колишньої» для Криму.

Раніше The New York Times опублікувало карту України без Криму. Офіційний Київ вимагає виправити помилку.