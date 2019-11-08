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Российские шуты Незлобин и Светлаков посетили «Лигу смеха» Зеленского после насмешек над Украиной, фото: YouTube

Российские шуты Незлобин и Светлаков посетили «Лигу смеха» Зеленского после насмешек над Украиной

8 ноя 2019, 11:45
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Российские комики Александр Незлобин и Сергей Светлаков посетили «Лигу смеха» после насмешек над Украиной.

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Артисты наблюдали за концертом из зрительного зала. Об этом сообщает «Главком».

Финал юбилейного сезона «Лига смеха 2019» состоялся 7 ноября во Международном центре культуры и искусств. Российские звезды прибыли почти инкогнито, поскольку не афишировали свой приезд на территорию Украины. В соцсетях экс-резидентов Comedy также нет упоминания о том, что они намерены посетить украинскую «Лигу смеха».

В СМИ не подтверждают информацию о том, могли артисты посещать аннексирован Крым через российские КПП, что является незаконным.

Комики отмечались неоднократно негативными заявлениями относительно нашего государства. Сергей Светлаков в 2009 году предложил забрать у Украины Крым. Незлобин недавно шутил о том, что Украина является «бывшей» для Крыма.

Ранее The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. Официальный Киев требует исправить ошибку.


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