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Ракурс
The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма, Киев требует исправить ошибку, фото — Главком

The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма, Киев требует исправить ошибку (ФОТО)

7 ноя 2019, 10:02
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Посольство Украины в США в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать географических ошибок.

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Это влиятельное американское издание опубликовало статью об Игоре Коломойском «Украинский олигарх планирует новый горный курорт», но использовало в ней карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма, Киев требует исправить ошибку, фото — NYT

Украинские дипломаты требуют исправить изображение Крыма на карте Украины и «не играть на руку российской информационной пропаганде».

Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. А правда в том, что Крым — это Украина! Ошибка должна быть исправлена! — написали в Фейсбук посольства.

Дипломаты рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания.

В начале октября газета USA Today также опубликовала карту Украины без территории Крымского полуострова, который пять лет назад незаконно аннексировала Россия. Материал, в котором опубликовано 12 одинаковых карт Украины без Крыма, вышел с заголовком «Визуальная хронология событий, которые привели к фатальному телефонного звонка Трампа».

Недавно «Ракурс» сообщал о продаже в Киеве дневников, в которых также Крым на картах не был частью Украины.

Источник: Ракурс


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