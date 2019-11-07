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Ракурс
The New York Times опублікувало карту України без Криму, Київ вимагає виправити помилку, фото — Главком

The New York Times опублікувало карту України без Криму, Київ вимагає виправити помилку (ФОТО)

7 лис 2019, 10:02
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Посольство України у США вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися географічних помилок.

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Це впливове американське видання опублікувало статтю про Ігоря Коломойського «Український олігарх планує новий гірський курорт», але використало в ній карту України без окупованого Росією Криму.

Українські дипломати вимагають виправити зображення Криму на карті України і «не грати на руку російській інформаційній пропаганді».

Розраховуємо на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. А правда в тому, що Крим — це Україна! Помилка має бути виправлена! — написали у Фейсбук посольства.

Дипломати розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання.

На початку жовтня газета USA Today також опублікувала карту України без території Кримського півострова, який п’ять років тому незаконно анексувала Росія. Матеріал, в якому опубліковано 12 однакових карт України без Криму, вийшов із заголовком «Візуальна хронологія подій, які призвели до фатального телефонного дзвінка Трампа».

Нещодавно «Ракурс» повідомляв про продаж у Києві щоденників, у яких також Крим на картах не був частиною України.

Джерело: Ракурс


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The New York Times опублікувало карту України без Криму, Київ вимагає виправити помилку (ФОТО)

Посольство України у США вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися географічних помилок. Видання опублікувало статтю, у якій використало карту України без окупованого Росією Криму

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