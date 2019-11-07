Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n129109-massovaya-draka-futbolnyh-fanatov-iz-ukrainy-francii-i-germanii-proizoshla-v-centre-lvova-video.html

Ракурс

Массовую драку около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии, которая произошла вчера вечером в центре Львова, прекратили полицейские.

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В местный участок полиции доставили 12 участников драки, большинство из них — иностранцы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Кроме того, во время прекращения этой драки пострадали двое правоохранителей и были повреждены два автомобиля.

Обстоятельства инцидента и личности участников драки устанавливаются. Также решается вопрос о правовой квалификации.

Отмечается, что информация о массовой драке поступила в полицию 6 ноября около 23.15.

На странице «Ультрас Украины» в социальной сети Фейсбук утверждается, что в драке участвовали фанаты украинской «Александрии», французского «Сент-Этьена» и, вероятно, хорватского «Хайдук Сплит».

Утверждается, что украинские футбольные фанаты не были вооружены, в то время как их оппоненты имели «подручные средства» — бутылки, камни и палки.

Сегодня в 22.00 во Львове на стадионе «Арена-Львов» начнется матч между «Александрией» и «Сент-Этьеном».

Напомним, в марте на центральной площади Берлина подрались полсотни фанатов двух блоггеров YouTubе. В результате двое полицейских получили ранения, девять участников драки задержали.