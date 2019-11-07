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В лондонском театре Пикадилли во время представления рухнул потолок, есть пострадавшие, фото — Sky

В лондонском театре Пикадилли во время представления рухнул потолок, есть пострадавшие (ФОТО)

7 ноя 2019, 09:25
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В Лондоне пять человек пострадали из-за частичного обрушения потолка в театре Пикадилли во время представления.

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Обрушение произошло 6 ноября примерно в 20.00 во время спектакля «Смерть коммивояжера» с американским актером Уэнделл Пирсом в главной роли, сообщает Sky News.

В лондонском театре Пикадилли во время представления рухнул потолок, есть пострадавшие, фото — Sky

По словам свидетелей, сначала раздался шум воды, который становился все громче, после чего обвалилась часть потолка размером примерно три на четыре метра.

Чрезвычайное происшествие в лондонском Вест-Энде вызвало легкую панику среди зрителей, которые с криками разбегались с места падения. Из театра вывели более тысячи людей.

В лондонском театре Пикадилли во время представления рухнул потолок, есть пострадавшие, фото — Sky

На фото с места происшествия видно большое отверстие в потолке шириной около трех-четырех метров, из которого торчат провода.


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