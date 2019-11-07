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У лондонському театрі Пікаділлі під час вистави звалилася стеля, є постраждалі, фото — Sky

У лондонському театрі Пікаділлі під час вистави звалилася стеля, є постраждалі (ФОТО)

7 лис 2019, 09:25
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У Лондоні п’ятеро людей постраждали через часткове обвалення стелі в театрі Пікаділлі під час вистави.

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Обвалення сталося 6 листопада приблизно о 20.00 під час вистави «Смерть комівояжера» з американським актором Уенделл Пірсом в головній ролі, повідомляє Sky News.

За словами свідків, спочатку пролунав шум води, який ставав все голосніше, після чого впала частина стелі розміром приблизно три на чотири метри.

У лондонському театрі Пікаділлі під час вистави звалилася стеля, є постраждалі, фото — Sky

Надзвичайна подія у лондонському Вест-Енді спричинила легку паніку серед глядачів, які під зойки розбігалися з місця падіння. З театру вивели понад тисячу глядачів.

На фото з місця події видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів, з якого стирчали дроти.

У лондонському театрі Пікаділлі під час вистави звалилася стеля, є постраждалі, фото — BBC


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