У лондонському театрі Пікаділлі під час вистави звалилася стеля, є постраждалі, фото — Sky

https://racurs.ua/ua/n129108-u-londonskomu-teatri-pikadilli-pid-chas-vystavy-zvalylasya-stelya-ie-postrajdali-foto.html

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У Лондоні п’ятеро людей постраждали через часткове обвалення стелі в театрі Пікаділлі під час вистави.

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Обвалення сталося 6 листопада приблизно о 20.00 під час вистави «Смерть комівояжера» з американським актором Уенделл Пірсом в головній ролі, повідомляє Sky News.

За словами свідків, спочатку пролунав шум води, який ставав все голосніше, після чого впала частина стелі розміром приблизно три на чотири метри.

Надзвичайна подія у лондонському Вест-Енді спричинила легку паніку серед глядачів, які під зойки розбігалися з місця падіння. З театру вивели понад тисячу глядачів.

На фото з місця події видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів, з якого стирчали дроти.