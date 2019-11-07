Стрілянина в Києві: розбірки влаштував боржник за комунальні послуги, фото — скріншот

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Ракурс

У «спальному» районі Києва сталася стрілянина. Боржник за комунальні послуги, до якого прийшли розбиратися його сусіди, вихопив зброю і декілька разів вистрелив в одного із чоловіків.

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Подія сталася увечері 6 листопада у Святошинському районі столиці. Внаслідок конфлікту 40-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги, його госпіталізовано (він втратив багато крові), а 48-річного стрілка затримано. ЗМІ повідомляють, що постраждав адвокат Микола Бугайов.

Конфлікт стався на вулиці Чаадаєва. Чоловіка, який здійснив із рушниці два постріли, затримано. З’ясувалося, що стрілець колись був організатором ОСББ у будинку, але згодом припинив платити комірне і навіть самовільно підключився до електропостачання, за яке платили його сусіди.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення.