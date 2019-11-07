Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Стрельба в Киеве: разборки устроил должник за коммунальные услуги, скриншот видео

Разборки в спальном районе Киева: стрельбу устроил должник за коммунальные услуги (ВИДЕО)

7 ноя 2019, 08:54
999

В «спальном» районе Киева произошла стрельба. Должник за коммунальные услуги, к которому пришли разбираться его соседи, выхватил оружие и несколько раз выстрелил в одного из мужчин.

Loading...

Происшествие произошло вечером 6 ноября в Святошинском районе столицы. В результате конфликта 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован (потерял много крови), а 48-летнего стрелка задержали.

Конфликт произошел на улице Чаадаева. Мужчину, который совершил из ружья два выстрела, задержали. Выяснилось, что стрелок когда-то был организатором жилищного кооператива в доме, но впоследствии прекратил платить квартплату и даже самовольно подключился к электроснабжению, за которое платили его соседи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Взрыв в Киеве: появилось видео покушения, мотоциклиста-убийцу ищут

Подорванный вечером 6 ноября в Киеве «Мерседес» представительского класса принадлежал известному бизнесмену Игорю Сало. Подозревают, что на Житомирской трассе автомобиль подорвал мотоциклист

Новости Украины
08:28

Взрыв в Киеве: что известно о жертвах (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе Киев — Житомир произошел взрыв: неизвестный на мотоцикле бросил взрывчатку на крышу автомобиля. В результате погиб один человек и еще два пострадали, в том числе бизнесмен Игорь Сало. «Ракурс» собрал все, что известно о ЧП на данный момент

Новости Украины
01:02