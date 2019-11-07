Разборки в спальном районе Киева: стрельбу устроил должник за коммунальные услуги (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129107-razborki-v-spalnom-rayone-kieva-strelbu-ustroil-doljnik-za-kommunalnye-uslugi-video.htmlРакурс
В «спальном» районе Киева произошла стрельба. Должник за коммунальные услуги, к которому пришли разбираться его соседи, выхватил оружие и несколько раз выстрелил в одного из мужчин.
Происшествие произошло вечером 6 ноября в Святошинском районе столицы. В результате конфликта 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован (потерял много крови), а 48-летнего стрелка задержали.
Конфликт произошел на улице Чаадаева. Мужчину, который совершил из ружья два выстрела, задержали. Выяснилось, что стрелок когда-то был организатором жилищного кооператива в доме, но впоследствии прекратил платить квартплату и даже самовольно подключился к электроснабжению, за которое платили его соседи.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.