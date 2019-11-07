Стрельба в Киеве: разборки устроил должник за коммунальные услуги, скриншот видео

https://racurs.ua/n129107-razborki-v-spalnom-rayone-kieva-strelbu-ustroil-doljnik-za-kommunalnye-uslugi-video.html

Ракурс

В «спальном» районе Киева произошла стрельба. Должник за коммунальные услуги, к которому пришли разбираться его соседи, выхватил оружие и несколько раз выстрелил в одного из мужчин.

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Происшествие произошло вечером 6 ноября в Святошинском районе столицы. В результате конфликта 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги, он госпитализирован (потерял много крови), а 48-летнего стрелка задержали.

Конфликт произошел на улице Чаадаева. Мужчину, который совершил из ружья два выстрела, задержали. Выяснилось, что стрелок когда-то был организатором жилищного кооператива в доме, но впоследствии прекратил платить квартплату и даже самовольно подключился к электроснабжению, за которое платили его соседи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.