Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыв в Киеве: соцсети назвали вероятную жертву, появилось видео покушения, фото — Нацполиция

Взрыв в Киеве: появилось видео покушения, мотоциклиста-убийцу ищут

7 ноя 2019, 08:28
999

В сети появилось видео взрыва, который произошел вечером 6 ноября в Киеве на житомирской трассе вблизи поворота к селу Чайки.

Loading...

Ночью стало известно и кому принадлежал автомобиль представительского класса «Мерседес», который взорвали на оживленном шоссе на окраине Киева. В иномарке ехал известный бизнесмен Игорь Сало, который работает в фармацевтической отрасли и, по сообщениям СМИ, часто упоминался в криминальной хронике в связи с рейдерскими захватами.

В результате взрыва, который произошел в 21.40, один человек (охранник и водитель бизнесмена) погиб, двое получили ранения, сообщили в Национальной полиции.

Очевидцы рассказывают, что на крышу черного «Мерседеса» мотоциклист положил неизвестный предмет. Через мгновение он взорвался. От взрыва задело и автомобиль Lada, который двигался за «Мерседесом».

В Киеве и области сразу ввели план-перехват «Сирена». Искали черный мотоцикл BMW. Всю ночь на месте работали взрывотехники, криминалисты и следователи, пытаясь найти остатки взрывчатки. Движение в направлении города по Житомирской трассе было затруднено.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Взрыв в Киеве: появилось видео покушения, мотоциклиста-убийцу ищут

Подорванный вечером 6 ноября в Киеве «Мерседес» представительского класса принадлежал известному бизнесмену Игорю Сало. Подозревают, что на Житомирской трассе автомобиль подорвал мотоциклист

Новости Украины
08:28

Взрыв в Киеве: что известно о жертвах (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе Киев — Житомир произошел взрыв: неизвестный на мотоцикле бросил взрывчатку на крышу автомобиля. В результате погиб один человек и еще два пострадали, в том числе бизнесмен Игорь Сало. «Ракурс» собрал все, что известно о ЧП на данный момент

Новости Украины
01:02