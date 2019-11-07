Взрыв в Киеве: появилось видео покушения, мотоциклиста-убийцу ищут

Взрыв в Киеве: соцсети назвали вероятную жертву, появилось видео покушения, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n129106-vzryv-v-kieve-poyavilos-video-pokusheniya-motociklista-ubiycu-ischut.html

Ракурс

В сети появилось видео взрыва, который произошел вечером 6 ноября в Киеве на житомирской трассе вблизи поворота к селу Чайки.

Loading...

Ночью стало известно и кому принадлежал автомобиль представительского класса «Мерседес», который взорвали на оживленном шоссе на окраине Киева. В иномарке ехал известный бизнесмен Игорь Сало, который работает в фармацевтической отрасли и, по сообщениям СМИ, часто упоминался в криминальной хронике в связи с рейдерскими захватами.

В результате взрыва, который произошел в 21.40, один человек (охранник и водитель бизнесмена) погиб, двое получили ранения, сообщили в Национальной полиции.

Очевидцы рассказывают, что на крышу черного «Мерседеса» мотоциклист положил неизвестный предмет. Через мгновение он взорвался. От взрыва задело и автомобиль Lada, который двигался за «Мерседесом».

В Киеве и области сразу ввели план-перехват «Сирена». Искали черный мотоцикл BMW. Всю ночь на месте работали взрывотехники, криминалисты и следователи, пытаясь найти остатки взрывчатки. Движение в направлении города по Житомирской трассе было затруднено.