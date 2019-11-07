Взрыв в Киеве: есть жертвы, мишенью мог быть бизнесмен Игорь Сало. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n129105-terakt-v-kieve-chto-izvestno-o-jertvah-foto-video.html

Ракурс

Взрыв в Киеве произошел вечером 6 ноября на трассе в направлении Житомира. В результате взрыва погиб один человек, еще по меньшей мере двое получили ранения, в том числе известный бизнесмен, а также повреждены несколько автомобилей.

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Информация о взрыве автомобиля Mercedes («Мерседес») в Святошинском районе появилась около 21.40, сообщает пресс-центр Национальной полиции.

По сети быстро распространились сообщения о причастности ко взрыву мотоциклиста, который бросил взрывчатку на крышу авто. Полиция не исключает этой версии. Для розыска предполагаемого злоумышленника и черного мотоцикла BMW в Киеве и области объявили спецоперацию «Сирена».

Полиция также устанавливает анкетные данные жертв и решает вопрос о правовой квалификации события.

В то же время в сети появилась неподтвержденная информация, что в подорванном Mercedes находился глава фармацевтической компании Игорь Сало, 1962 г. р. Сообщество «Киев Оперативный» уточняет, ссылаясь на собственные источники, что в результате взрыва погиб его охранник Ерченко С. Пострадавшими являются сам Сало и еще один человек — Сергей Воловик, 1985 г. р.

По данным другого источника, Mercedes принадлежит жительнице Киева по фамилии Островская, 1985 г. р.