Вибух у Києві: є жертви, мішенню міг бути бізнесмен Ігор Сало. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n129105-vybuh-u-kyievi-scho-vidomo-pro-jertv-foto-video.html

Ракурс

Вибух у Києві стався ввечері 6 листопада на трасі в напрямку Житомира. Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще щонайменше двоє дістали поранення, в тому числі відомий бізнесмен, а також пошкоджено кілька автівок.

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Інформація про вибух автомобіля Mercedes («Мерседес») у Святошинському районі з’явилася близько 21.40, інформує прес-центр Національної поліції.

Мережею швидко поширилися повідомлення про причетність до вибуху мотоцикліста, який кинув вибухівку на дах авто. Поліція не виключає цієї версії. Для розшуку ймовірного зловмисника та чорного мотоцикла BMW в Києві й області оголосили спецоперацію «Сирена».

Поліція також встановлює анкетні дані жертв і вирішує питання про правову кваліфікацію події.

Водночас у мережі з’явилася непідтверджена інформація, що в підірваному Mercedes перебував очільник фармацевтичної компанії Ігор Сало, 1962 р. н. Спільнота «Київ Оперативний» уточнює, посилаючись на власні джерела, що внаслідок вибуху загинув його охоронець Єрченко С. Постраждалими є сам Сало та ще один чоловік — Сергій Воловик, 1985 р. н.

За даними іншого джерела, власницею Mercedes є жителька Києва на прізвище Островська, 1985 р. н.