Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Головні новини 6 листопада: візит Зеленського в Харків, викриття в СБУ і нове провадження по Дубневичу. Фото: 24 канал

Головні новини 6 листопада: візит Зеленського в Харків, викриття в СБУ і нове провадження по Дубневичу

6 лис 2019, 23:09
999

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада відвідав оборонні підприємства у Харкові — авіазавод і держпідприємство «Завод імені В. А. Малишева». Його шокувало почуте і побачене.

Loading...

Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили злочинну діяльність діючих і колишніх співробітників спецслужби в незаконному прослуховуванні абонентів та збутті отриманої інформації.

Генеральна прокуратура України незабаром може пред’явити народному депутату Ярославу Дубневичу додаткову підозру у відкритому проти нього кримінальному провадженні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував прогноз за темпами зростання реального внутрішнього продукту (ВВП) України. За оцінками цієї організації, в 2019—2020 роках для України цей показник складе 3,0%.

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії», напав в аеропорту «Бориспіль» на народного депутата від «Слуги народу», голову комітету Ради з енергетики Андрія Геруса.

Стало відомо ім’я спецслужб США, який подав скаргу на телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Ним виявився Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 6 листопада: візит Зеленського в Харків, викриття в СБУ і нове провадження по Дубневичу

Головними новинами середи стали: візит президента України Володимира Зеленського в Харків і скандал в Службі безпеки України, співробітників якої викрили у прослуховуванні

Новини України
23:09   6 лис