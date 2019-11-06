Головні новини 6 листопада: візит Зеленського в Харків, викриття в СБУ і нове провадження по Дубневичу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n129104-golovni-novyny-6-lystopada-vizyt-zelenskogo-v-harkiv-vykryttya-v-sbu-i-nove-provadjennya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада відвідав оборонні підприємства у Харкові — авіазавод і держпідприємство «Завод імені В. А. Малишева». Його шокувало почуте і побачене.

Loading...

Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили злочинну діяльність діючих і колишніх співробітників спецслужби в незаконному прослуховуванні абонентів та збутті отриманої інформації.

Генеральна прокуратура України незабаром може пред’явити народному депутату Ярославу Дубневичу додаткову підозру у відкритому проти нього кримінальному провадженні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував прогноз за темпами зростання реального внутрішнього продукту (ВВП) України. За оцінками цієї організації, в 2019—2020 роках для України цей показник складе 3,0%.

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії», напав в аеропорту «Бориспіль» на народного депутата від «Слуги народу», голову комітету Ради з енергетики Андрія Геруса.

Стало відомо ім’я спецслужб США, який подав скаргу на телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Ним виявився Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США.