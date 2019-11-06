Новини України

В "Борисполі" сталася бійка між Ляшком і Герусом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129103-v-boryspoli-stalasya-biyka-mij-lyashkom-i-gerusom-video.html

Ракурс

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії», напав в аеропорту «Бориспіль» на народного депутата від «Слуги народу», голову комітету Ради з енергетики Андрія Геруса.

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Відео бійки політиків в Telegram-каналі опублікував бізнесмен Павло Фукс. На опублікованих кадрах Ляшко ображає Геруса і називає його зрадником. Також радикал висловив невдоволення тим, що Україна дозволила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. В ході конфлікту Ляшко порвав Герусу сорочку.

Після бійки Герус написав у Facebook, що Ляшко є «захисником бізнесу Ріната Ахметова».

Забутий усіма Ляшко мене чекав в аеропорту «Бориспіль», щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії і повна готовність до зими не влаштовує «немонополістів» і вони вдаються до більш витончених способів, як вести свій бізнес, — пише він.

Також Герус назвав Ляшка «найбільш продажним екс-політиком».

При цьому сам Ляшко написав, що випадково побачив Геруса в залі очікування делегацій «Борисполя» і звинуватив його у відкритті імпорту російської електроенергії з Росії. За його словами, зниженням цін на газ «слуга народу» зробив вигоду тільки олігархам і Росії.

Нагадаємо, що перша бійка нового скликання Ради сталася 30 жовтня під час сесійного засідання.