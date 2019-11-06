Новости Украины

В "Борисполе" произошла потасовка между Ляшко и Герусом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n129103-v-borispole-proizoshla-potasovka-mejdu-lyashko-i-gerusom-video.html

Ракурс

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии», напал в аэропорту «Борисполь» на народного депутата от «Слуги народа», главу комитета Рады по энергетике Андрея Геруса.

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Видео потасовки политиков в Telegram-канале опубликовал бизнесмен Павел Фукс. На опубликованных кадрах Ляшко оскорбляет Геруса и называет его предателем. Также радикал выразил недовольство тем, что Украина разрешила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. В ходе конфликта Ляшко порвал Герусу рубашку.

После потасовки Герус написал в Facebook, что Ляшко является «защитником бизнеса Рината Ахметова».

Забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту «Борисполь», чтобы устроить шоу-провокацию. Снижена на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает «немонополистов» и они прибегают ко все более изощренных способов, как вести свой бизнес, — пишет он.

Также Герус назвал Ляшко «наиболее продажным экс-политиком».

При этом сам Ляшко написал, что случайно увидел Геруса в зале ожидания делегаций «Борисполя» и обвинил его в открытии импорта российской электроэнергии из России. По его словам, снижением цен на газ «слуга народа» сделал выгоду только олигархам и России.

Напомним, что первая потасовка нового созыва Рады произошла 30 октября во время сессионного заседания.