Новости Украины

В США назвали имя информатора, подавшего жалобу на разговор Зеленского с Трампом. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n129102-v-ssha-nazvali-imya-informatora-podavshego-jalobu-na-razgovor-zelenskogo-s-trampom.html

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Стало известно имя сотрудника спецслужб США, который подал жалобу на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Им оказался Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.

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Данный сотрудник принимал участие в рассылке электронной почты администрации президента Барака Обамы. В частности, он отсылал письма, в которых говорилось о выделении военной помощи Украине, передает издание Breitbart.

Имя Чарамелла фигурирует в шести электронных письмах правительства Обамы, которые опубликовали по закону о свободе информации. При прошлом президенте США он занимал пост директора по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности, а также занимался политикой в отношении Украины.

Его имя стало известно во время выступлений в Палате представителей по делу об импичменте Трампа.

Напомним, что представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына демократа Джо Байдена и обещал в случае положительного решения посодействовать в предоставлении финансовой и военной помощи Киеву.