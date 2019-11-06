Стрельба в Харькове: подозреваемый сбежал в РФ. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n129101-strelba-v-harkove-podozrevaemyy-sbejal-v-rf.html

Ракурс

Стрельбу в Харькове, которая произошла вечером 5 ноября, открыл 36-летний гражданин Азербайджана.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, стрелявший на улице Валентиновской уже покинул территорию Украины. В данный момент он находится в России.

Злоумышленник сразу после совершения преступления около 22.00 пересек границу Украины через пункт контроля «Гоптовка» и направился в РФ, — рассказали в пресс-службе.

Как заявил заместитель начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Шарнин, правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении стрелка открыли уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что вооруженный конфликт произошел на улице Валентиновской возле спортивного клуба. Здесь пострадал 30-летний гражданин Азербайджана, который попал в больницу с ранением живота, предплечья и ноги. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.