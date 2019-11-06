Стрельба в Харькове. Фото: lastday.club

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Ракурс

В Харькове 5 ноября произошла стрельба, в результате которой один человек получил пулевые ранения.

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Вооруженный инцидент произошел около 19.00 на улице Валентиновская. Оказалось, что у спортивного клуба произошел конфликт, который завершился стрельбой. Одного 30-летнего мужчину госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное. Также поврежден автомобиль Mitsubishi (Мицубиси). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали на месте конфликта 14 человек, которых доставили в Московское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 13 октября в Киеве правоохранители задержали четырех человек, которые 12 октября устроили стрельбу на улице Пироговский в Голосеевском районе. Ими оказались жители Киева и области 1961, 1974, 1986 и 1994 годов рождения. Один из них ранее уже был связан с совершением аналогичного правонарушения.