Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Стрілянина в Харкові. Фото: lastday.club

Стрілянина у Харкові: є поранений, поліція затримала 14 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

6 лис 2019, 08:14
999

У Харкові 5 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої одна особа дістала кульові поранення.

Loading...

Збройний інцидент трапився близько 19.00 на вулиці Валентинівська. Виявилося, що біля спортивного клубу відбувся конфлікт, який завершився стріляниною. Одного 30-річного чоловіка госпіталізували, стан його здоров’я задовільний. Також пошкоджено автомобіль Mitsubishi (Міцубіші). Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці затримали на місці конфлікту 14 осіб, яких доставили до Московського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події. З місця події працівники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

У Харкові сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

У Харкові сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

У Харкові сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 13 жовтня у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб, котрі 12 жовтня влаштували стрілянину на вулиці Пирогівський у Голосієвському районі. Ними виявилися мешканці Києва та області 1961, 1974, 1986 та 1994 років народження. Один із них раніше вже був пов’язаний з учиненням аналогічного правопорушення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

«Слуга народу» не перевірятиме листування своїх депутатів із пранкером Джокером (ВІДЕО)

«Слуга народу» не перевірятиме факти листування своїх депутатів із так званим пранкером Джокером. Заступник керівника монобільшості Корнієнко назвав медійною атакою на «слуг народу» оприлюднене раніше буцімто листування Джокера із депутатами

Новини України
21:36   5 лис