Стрілянина у Харкові: є поранений, поліція затримала 14 осіб (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n129045-strilyanyna-u-harkovi-ie-poranenyy-policiya-zatrymala-14-osib-foto-video.htmlРакурс
У Харкові 5 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої одна особа дістала кульові поранення.
Збройний інцидент трапився близько 19.00 на вулиці Валентинівська. Виявилося, що біля спортивного клубу відбувся конфлікт, який завершився стріляниною. Одного 30-річного чоловіка госпіталізували, стан його здоров’я задовільний. Також пошкоджено автомобіль Mitsubishi (Міцубіші). Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Правоохоронці затримали на місці конфлікту 14 осіб, яких доставили до Московського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події. З місця події працівники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.
Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 13 жовтня у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб, котрі 12 жовтня влаштували стрілянину на вулиці Пирогівський у Голосієвському районі. Ними виявилися мешканці Києва та області 1961, 1974, 1986 та 1994 років народження. Один із них раніше вже був пов’язаний з учиненням аналогічного правопорушення.