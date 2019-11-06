Стрілянина в Харкові. Фото: lastday.club

https://racurs.ua/ua/n129045-strilyanyna-u-harkovi-ie-poranenyy-policiya-zatrymala-14-osib-foto-video.html

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У Харкові 5 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої одна особа дістала кульові поранення.

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Збройний інцидент трапився близько 19.00 на вулиці Валентинівська. Виявилося, що біля спортивного клубу відбувся конфлікт, який завершився стріляниною. Одного 30-річного чоловіка госпіталізували, стан його здоров’я задовільний. Також пошкоджено автомобіль Mitsubishi (Міцубіші). Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці затримали на місці конфлікту 14 осіб, яких доставили до Московського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події. З місця події працівники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 13 жовтня у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб, котрі 12 жовтня влаштували стрілянину на вулиці Пирогівський у Голосієвському районі. Ними виявилися мешканці Києва та області 1961, 1974, 1986 та 1994 років народження. Один із них раніше вже був пов’язаний з учиненням аналогічного правопорушення.