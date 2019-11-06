Власти Кипра начали отзывать паспорта, выданные иностранцам в обмен на инвестиции. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n129100-vlasti-kipra-nachali-otzyvat-pasporta-vydannye-inostrancam-v-obmen-na-investicii.html

Ракурс

На Кипре начали отзывать паспорта, которые выдавались иностранным гражданам в обмен на инвестиции с их стороны.

Loading...

Гражданства уже лишили девять россиян, восемь граждан Камбоджи, пятерых китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малайзийца, пишет местное издание Sigmalive со ссылкой на кипрского министра внутренних дел Константиноса Петридиса.

Всего было отозвано 26 паспортов. При этом местное руководство не называет имена тех, кого лишили паспорта гражданина Кипра.

Также известно, что паспорта отобрали у членов семей инвесторов-иностранцев.

Петридис дал понять, что в ближайшее время процедура будет продолжена. Правительство страны и дальше будет проверять «золотые паспорта», которые в стране выдавали еще до ужесточения правил приобретения гражданства.

Напомним, что еще в начале февраля палата представителей Кипра одобрила закон, ужесточающий условия предоставления гражданства или вида на жительство в стране в обмен на инвестиции.