Влада Кіпру почала відкликати паспорти, видані іноземцям в обмін на інвестиції. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n129100-vlada-kipru-pochala-vidklykaty-pasporty-vydani-inozemcyam-v-obmin-na-investyciyi.html

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На Кіпрі почали відкликати паспорти, які видавалися іноземним громадянам в обмін на інвестиції з їх боку.

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Громадянства вже позбавили дев’ятьох росіян і вісьмох громадян Камбоджі, п’ятьох китайців, двох кенійців, одного іранця і одного малайзійца, пише місцеве видання Sigmalive з посиланням на кіпрського міністра внутрішніх справ Константіноса Петрідіса.

Всього було відкликано 26 паспортів. При цьому місцеве керівництво не називає імен тих, кого позбавили паспорта громадянина Кіпру.

Також відомо, що паспорти відібрали у членів сімей інвесторів-іноземців.

Петрідіс дав зрозуміти, що найближчим часом процедура буде продовжена. Уряд країни і далі перевірятиме «золоті паспорти», які в країні видавали ще до посилення правил набуття громадянства.

Нагадаємо, що ще на початку лютого палата представників Кіпру схвалила закон, що посилює умови надання громадянства або дозволу на проживання в країні в обмін на інвестиції.