Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Влада Кіпру почала відкликати паспорти, видані іноземцям в обмін на інвестиції. Фото: Reuters

Влада Кіпру почала відкликати паспорти, видані іноземцям в обмін на інвестиції

6 лис 2019, 20:30
999

На Кіпрі почали відкликати паспорти, які видавалися іноземним громадянам в обмін на інвестиції з їх боку.

Loading...

Громадянства вже позбавили дев’ятьох росіян і вісьмох громадян Камбоджі, п’ятьох китайців, двох кенійців, одного іранця і одного малайзійца, пише місцеве видання Sigmalive з посиланням на кіпрського міністра внутрішніх справ Константіноса Петрідіса.

Всього було відкликано 26 паспортів. При цьому місцеве керівництво не називає імен тих, кого позбавили паспорта громадянина Кіпру.

Також відомо, що паспорти відібрали у членів сімей інвесторів-іноземців.

Петрідіс дав зрозуміти, що найближчим часом процедура буде продовжена. Уряд країни і далі перевірятиме «золоті паспорти», які в країні видавали ще до посилення правил набуття громадянства.

Нагадаємо, що ще на початку лютого палата представників Кіпру схвалила закон, що посилює умови надання громадянства або дозволу на проживання в країні в обмін на інвестиції.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У США назвали ім’я інформатора, який подав скаргу на розмову Зеленського з Трампом

Скаргу на розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського подав Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США

Новини України
22:03

Адвокат у справі «рюкзаків сина Авакова» Кучер очолив Харківську ОДА: що про нього відомо

Олексій Кучер, який був фігурантом корупційних розслідувань і захищав в суді засудженого у справі про рюкзаки сина Авакова, очолив Харківську облдержадміністрацію

Новини України
14:29