Після виборів в ОРДЛО в нову владу можуть увійти нинішні "чиновники" - нардеп. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n129099-pislya-vyboriv-v-ordlo-v-novu-vladu-mojut-uviyty-nynishni-chynovnyky-nardep.html

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Максим Ткаченко, народний депутат від «Слуги народу», заявив, що після проведення виборів ОРДЛО в нову владу можуть потрапити нинішні «чиновники».

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При цьому депутат зазначив, що мова йде про осіб, які в даний момент не мають відношення до бойовиків. На своїй сторінці в Facebook він написав, що посади зможуть зайняти громадяни, які залишилися на окупованій території як заручники ситуації.

За результатами цього вибору в новій українській Луганській та Донецькій місцевій владі можуть виявитися нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території, як заручники ситуації. Тому прошу не ділити країну, а зшивати — адже це наш шанс звільнити територію України від агресора, — написав Ткаченко.

При цьому він висловив надію, що рано чи пізно вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей все ж відбудуться і будуть проведені строго по українським законам.

Нагадаємо, що місцеві вибори на Донбасі можливо провести навесні 2020 року. Таку думку висловив нардеп з «Слуги народу», голова комітету Ради у закордонних справах Богдан Яременко.