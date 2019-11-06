У Дніпрі до довічного ув'язнення засудили 18-річного пасинка судді, який убив сім'ю. Фото: Інформатор

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Ракурс

Валентин Земцов, який вбив сусідських чоловіка і його 4-річного сина, отримав довічний термін. Суд над 18-річним вбивцею відбувся сьогодні в Дніпрі.

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Суд постановив, що засуджений розумів, що йде на тяжкий злочин, хоча і був у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє 34 канал.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Земцов є сином підприємця і пасинком павлоградської судді. На суді він визнав провину, але пояснити свій вчинок він так і не зміг.

Страшна трагедія сталася в березні минулого року в Павлограді, коли озброєний ножем Земцов увірвався в будинок до свого дальнього родича Семена Бондаренка і зарізав його. Після цього він поранив вагітну дружину загиблого і вбив 4-річну дитину. Згодом жертва павлоградського школяра благополучно народила.

Місцеві видання пишуть, що спочатку жінка вимагала для вбивці довічного терміну і 2 млн грн. Сім’я Земцова погодилася заплатити гроші, після чого постраждала пом’якшила свою позицію і відмовилася від колишніх вимог до суду.

Нагадаємо, що в Дніпрі на балконі власної квартири застрелили чоловіка, що знаходився під домашнім арештом за підозрою в незаконному поводженні зі зброєю.