Новости Украины

В Днепре к пожизненному заключению приговорили 18-летнего пасынка судьи, который убил семью. Фото: Информатор

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Валентин Земцов, убивший соседских мужчину и его 4-летнего сына, получил пожизненный срок. Суд над 18-летним убийцей состоялся сегодня.

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Суд постановил, что осужденный является вменяемым и он понимал, что идет на тяжелое преступление, хотя и был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 34 канал.

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Земцов является сыном предпринимателя и пасынком павлоградской судьи. На суде он признал вину, но объяснить свой поступок он так и не смог.

Страшная трагедия произошла в марте прошлого года в Павлограде, когда вооруженный ножом Земцов ворвался в дом к своему дальнему родственнику Семену Бондаренко и зарезал его. После этого он ранил беременную супругу погибшего и убил 4-летнего ребенка.

Выжившая жертва павлоградского школьника благополучно родила.

Местные издания пишут, что изначально женщина требовала для убийцы пожизненного срока и 2 млн грн. Семья Земцова согласилась заплатить деньги, после чего пострадавшая смягчила свою позицию и отказалась от прежних требований к суду.

Напомним, что в Днепре на балконе собственной квартиры застрелили мужчину, находившегося под домашним арестом по подозрению в незаконном обращении с оружием.