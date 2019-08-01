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Ракурс
В Днепре на балконе застрелили мужчину, находившегося под домашним арестом. Фото: Politeka

В Днепре на балконе застрелили мужчину, находившегося под домашним арестом

1 авг 2019, 11:34
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В Днепре на балконе собственной квартиры застрелили мужчину, находившегося под домашним арестом по подозрению в незаконном обращении с оружием.

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Неизвестный выстрелил в мужчину, когда тот вышел на балкон, и попал ему в голову. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался от пулевого ранения. Происшествие произошло вечером 30 июля, сообщают УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Выяснилось, что застреленный мужчина по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в совершении уголовного преступления, из-за которого полиция начала производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием.

Правоохранители начали новое досудебное расследование, теперь уже по ст. 115 ККУ. Дело квалифицируется как умышленное убийство. Сейчас полиция устанавливает мотивы этого преступления и причастных лиц.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Основянском районе города Харькова был убит 41-летний мужчина, который в это время находился у гаража. По предварительной информации, к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, а затем сразу убежал. В совершении преступления подозревают мужчину ростом около 170 см. По словам свидетелей, преступник был в черной одежде.


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