Новости Украины

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После выборов в ОРДЛО в новую власть могут войти нынешние "чиновники" - нардеп. Фото: Корреспондет

После выборов в ОРДЛО в новую власть могут войти нынешние «чиновники» — нардеп

6 ноя 2019, 19:49
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Максим Ткаченко, народный депутат от «Слуги народа», заявил, что после проведения выборов в ОРДЛО в новую власть могут попасть нынешние «чиновники».

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При этом депутат отметил, что речь идет о лицах, которые в данный момент не имеют отношения к боевикам. На своей странице в Facebook он написал, что должности смогут занять граждане, которые остались на оккупированной территории как заложники ситуации.

По результатам этого выбора в новой украинской Луганской и Донецкой местной власти могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации. Поэтому прошу не делить страну, а сшивать — ведь это наш шанс освободить территорию Украины от агрессора, — написал Ткаченко.

При этом он выразил надежду, что рано или поздно выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей все же состоятся и будут проведены строго по украинским законам.

Напомним, что местные выборы на Донбассе возможно провести весной 2020 года. Такое мнение высказал нардеп из «Слуги народа», председатель Комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко.

Источник: Ракурс


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