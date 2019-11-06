Стрілянина в Харкові: підозрюваний втік до РФ. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n129101-strilyanyna-v-harkovi-pidozruvanyy-vtik-do-rf.html

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Стрілянину в Харкові, яка сталася ввечері 5 листопада, відкрив 36-річний громадянин Азербайджану.

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Як повідомили в прес-службі Національної поліції Харківської області, чоловік, що стріляв на вулиці Валентинівській, вже покинув територію України. В даний момент він знаходиться в Росії.

Зловмисник відразу після скоєння злочину близько 22.00 перетнув кордон України через пункт контролю «Олімпійський» і попрямував в РФ, — розповіли в прес-службі.

Як заявив заступник начальника слідчого управління Нацполиции в Харківській області Андрій Шарнін, правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Щодо стрілка відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що збройний конфлікт стався на вулиці Валентиновской біля спортивного клубу. Тут постраждав 30-річний громадянин Азербайджану, який потрапив до лікарні з пораненням живота, передпліччя та ноги. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.