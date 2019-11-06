Новини України

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У США назвали ім'я інформатора, який подав скаргу на розмову Зеленського з Трампом. Фото: 24 канал

У США назвали ім’я інформатора, який подав скаргу на розмову Зеленського з Трампом

6 лис 2019, 22:03
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Стало відомо ім’я співробітника спецслужб США, який подав скаргу на телефонну розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Ним виявився Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США.

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Даний співробітник брав участь в розсилці електронної пошти адміністрації президента Барака Обами. Зокрема, він відсилав листи, в яких говорилося про надання військової допомоги Україні, передає видання Breitbart.

Ім’я Чарамелла фігурує в шести електронних листах уряду Обами, які опублікували за законом про свободу інформації. При минулому президенті США він обіймав посаду директора по справах Балтії та Східної Європи в Раді національної безпеки, а також займався політикою щодо України.

Його ім’я стало відомо під час виступів у Палаті представників у справі про імпічмент Трампа.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневого телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп нібито під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідерові про розслідування діяльності в Україні сина демократа Джо Байдена і обіцяв у разі позитивного рішення посприяти в наданні фінансової та військової допомоги Києву.


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